Anett Kontaveit: kõiki häiriks, kui tema esimene serv kaks korda valesti auti loetaks

Kolmanda ringi mängus, kus Kontaveit alistas 6:4, 4:6, 6:1 hiinlanna Shuai Zhangi, oli "kotkasilmal" palju tööd ning tihtipeale saatis challenge'i võtnud tennisisti edu. Kontaveidil endal loeti korduvalt ekslikult auti esimene serv.

"Muidugi on ebameeldiv, kui teise seti 5:4 seisul, kus kõik punktid on tähtsad, oled kaks esimest servi sisse löönud, aga need loetakse auti. Selline asi häiriks kõiki," sõnas Kontaveit. Küsimusele, kas ta kahtlustab "koduvilet" ehk hiinlanna eelistamist, vastas ta: "Seda ei oska öelda. Eks joonekohtunikke ole nii kohalikke kui ka välismaalasi."

Mängu enda võttis Kontaveit kokku sõnadega: "Arvan, et oli päris hea mäng. Esimene ja teine sett olid hästi tasavägised. Vahe oli ilmselt selles, et otsustavatel hetkedel suutsin mina agressiivsem olla. Esimeses setis võitsime sama palju punkte, aga mina seti. Ei olnud lihtne, punkti võitmiseks tuli palju vaeva näha. Teises setis tundus mulle, et vastane eksis vähem ja servis paremini kui esimeses ja kolmandas. Ma ei tunne, et oleks ise midagi kohutavalt halvasti teinud või midagi maha mänginud. Teine sett olin kogu aeg selg vastu seina. Kolmandas suutsin teda joontega natuke paremini liikuma saada."

Kontaveit tõdes, et iga saadud võiduga on tema enesekindlus kasvanud. "Tunnen, et olen saavutanud hea rütmi. Olen sel turniiril hästi mänginud ja häid võite saanud. Kindlasti on enesekindlust juurde tulnud. Tunnen end väljakul hästi. Hea meel on, et teen aasta lõpus ühe korraliku turniiri."

Kontaveidi veerandfinaali vastane selgub tänaõhtusest mängust hispaanlanna Garbine Muguruza (WTA 14.) ja tšehhitar Katerina Siniakova (WTA 47.) vahel. Eestlanna jälgib seda mängu ilmselt ühe silmaga, kuid eelistust võitja osas ei oma.