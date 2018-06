Anett Kontaveit hoiab pea püsti: elu läheb edasi ja tulevad uued turniirid

Tennisematsh Anett Kontaveit vs Kaia Kanepi

Tennise Eesti esinumber Anett Kontaveit piirdus Hollandis s`Hertogenboschis peetaval WTA turniiril üksikmängus avaringiga. Ta jäi alla venelannale Veronika Kudermetovale 4:6, 6:7(4).

"Kahju muidugi, et kaotasin, aga elu läheb edasi ja tulevad uued turniirid," kommenteeris Kontaveit kohtumise järgselt. "Ei suutnud muruga kuidagi kohaneda, kõik toimus minu jaoks liiga kiiresti – jäin hiljaks liikumisega, reageerimisega, löökidega. Vastane mängis seejuures suurepäraselt, ta esimene löök, kas serv või tõrje, oli väga hea ja pikk. Kudermetova võttis riski ja see ka õigustas."

Turniir ei ole Kontaveiti jaoks siiski lõppenud, sest ta teeb koos valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitšiga kaasa paarismängus. "Paarismänguturniiril lööngi kaasa selleks, et saaksin muruväljakul rohkem mänge ja kiirema pinnasega harjuda," kõlas loogiliseks selgituseks.

Kuidas on sujunud koostöö uue treeneriga? "Esimesed muljed treener Nigel Searsist on positiivsed. Tema treeningud meeldivad mulle, on head, aga nende tulemust ei saa näha päevade vaid pikema aja pärast."