Anett Kontaveit: hetkeks kadus rütm ära, aga üldiselt tegin korraliku mängu

Kontaveit alustas väga hästi, võites esimese seti kahe murde järel 6:2, aga teine sett kujunes hoopis kummaliseks - kümnest geimist lõppesid koguni seitse ühe või teise murdega.

"Kaks väga erinevat setti. Alustasin küllaltki okeilt, esimese seti mängisin nii, et suutsin ise rohkem domineerida, mängisin väga korralikult. Teise seti alguses, kui seis oli minu kasuks 2:1 ja 30:0, siis vastasel õnnestus paar väga head lööki, ta murdis minu servi ja korraks kadus minul rütm ära. Õnneks sain selle peagi tagasi ja võitsin mängu," sõnas Kontaveit Delfile.

Noor horvaatlanna paistis eriti esimeses setis silma sellega, et tegi palju lihtvigu ja oli justkui pisut liimist lahti. "Ta ei näidanud võib-olla tõesti oma parimat mängu."

Järgmiseks vastaseks on Kontaveidil maailma 46. reket, hiinlanna Shuai Zhang. Eestlanna on temaga ühe korra varem kohtunud, aga seda kolm aastat tagasi, kui Vancouveris jäi kolmes setis peale Kontaveit.

Eestlanna jaoks tuli see, et nad varem korra kohtunud on, lausa üllatusena. "Kas tõesti? Millal see oli? Absoluutselt ei mäleta!" naeris Kontaveit. "Igatahes on ta selline agressiivne mängija, lööb teravalt ja üritab ise rünnata. Ta on sel turniiril juba kaks võitu saanud ja mängib kodus - kindlasti tuleb raske mäng."