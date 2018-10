Anett Kontaveit: hea meel, et võitsin. Polnud minu parim, ega halvim mäng

Kontaveit oli etteastega rahul, ehkki midagi erilist ta enda arvates korda ei saatnud. "Esimene sett oli ühepoolne, teine tasavägine. Sinna otsa mängisin eduka tie-breaki. Mul on hea meel, et ma võitsin. Midagi otseselt halvasti ei teinud, aga mõistagi polnud see ka minu parim mäng," resümeeris maailma edetabeli 21. number.

Suurim statistiline vahe oli teise servi punktides. Kui Anett suutis enda teisel servil võita 63 protsenti punktidest (15/24), siis Mladenovic vaid 33 protsenti (12/36). "Kui esimest servi lõi ta teravalt, siis teist servi märgatavalt aeglasemalt ja tops´iga. Sellel väljakukattel tops erilist efekti ei anna ja põrge nii kõrgeks ei lähe. Seda servi oli mugav rünnata ja seda ma tegin," kirjeldas Kontaveit vastase valearvestusi teisel servil.

Järgmise ringi oponendist ei tea Anett suurt midagi. Kokku tuleb minna WTA 101. numbri Ons Jabeuriga Tuneesiast. Kontaveit isegi ei mäletanud, et nad kunagi kohtunud oleks, aga WTA kodulehekülg väidab, et 2014. aastal Prestoni kõvakattega turniiril Suurbritannias mängiti ja eestlanna võitis 7:5, 6:1. "Tean niipalju, et ta on osav mängutempo kontrollija. Varieerib löökidega, üritab vastast segadusse ajada."

Delfi TV vahendab homset Kontaveit ja Jabeuri mängu otseülekandes.

Et tõusta maailma edetabelis esmakordselt TOP20 tasemele peab Kontaveit Moskvas jõudma finaali.