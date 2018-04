Anett Kontaveit Delfile: üritan kaitsmist vajavatele punktidele mitte mõelda

Päästsid täna üheksa vastase murdepalli ja kallutasid just selg-vastu-seina olukordades geimid enda kasuks. Ka avaringis Kristina Mladenovici vastu päästsid kaks matšpalli. Kas tunned, et oled neid kriitilisi punkte hakanud enesekindlamalt mängima kui näiteks aasta tagasi?

Olen siin turniiril tõepoolest kuidagi kindlalt ja otsustavalt neid mänginud, ise rohkem julget rünnanud. Ei oskagi nii võrrelda. Eks iga turniir ole erinev. Siin on mul õnnestunud vastase murdepalle häti kaitsta või kehvast seisust välja tulla.

Tuleb see ainult kogemustega või oled selle nimel ka psühholoogiliselt tööd teinud?

Eks igasugust tööd tehakse kogu aeg. Millal see vilja hakkab kandma, ei oska kunagi ennustada. Eks ma proovin igas asjas paremaks saada.

Sinu poolfinaali vastane saab alles vastu hommikut magama (intervjuu hetkel oli Jelena Ostapenko Karolina Pliškova vastu avaseti 7:5 võitnud - toim). Kui suure eelise see sulle homseks võib anda?

Ei oska öelda. Hiline mäng kindlasti mingil määral mõjutab, aga eks see paistab, kui palju täpselt.

Kuidas sa ise homseks taastud?

Täna kerge massaaž ja venitused. Homme hommikul liigutan ennast natuke, sõidan rattaga.

Sul on praegu käsil neljakuuline periood, kus edetabelis languse vältimiseks tuleb eelmise aasta häid punkte kaitsta. Kui palju sa sellele ise mõtled ja kuivõrd see sind painab?

Üritan mitte mõelda selle peale. Mida rohkem punktide peale mõelda, seda raskem sul on endal vabalt mängida. Eelmistel turniiridel sain mõned kehvemad kaotused, mistõttu on nüüd seda enam hea meel, et olen siin häid võite saanud ja tasavägised seisud enda kasuks pööranud.