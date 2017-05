Anett Kontaveit Delfile: tunnen platsil superenergiat!

Rooma WTA tenniseturniiril juba veerandfinaali rühkinud 21aastane Anett Kontaveit on leidnud enesekindluse, mis lubab võidelda kõigi maailma tippudega.

Täna alistas ta Horvaatia tennisisti Mirjana Lučić-Baroni koguni 54 minutiga 6:1, 6:1. „Kiire mäng oli tõesti. Arvan, et tegutsesin väga kindlalt ja väga rahulikult. Tegin õigeid otsuseid ja servisin hästi,“ võttis Konteveit kohtumise lühidalt kokku.

Päev varem lükkas eestlanna auti sakslannast maailma edetabelijuhi Angelique Kerberi. Kas oled üllatunud, et vastased nii kergesti on langenud? „Jah. Tegelikult ei olnud ma kummagi vastasega varem mänginud, ei teadnud täpselt, mida oodata,“ kostis Kontaveit.

Ta tunnistab, et on leidnud enesekindluse, mis on muutnud mängupildi küpsemaks. „Usun, et enesekindlus annab rahulikkust juurde. Tegelikult on kõik väga väikestes asjades kinni. Olen üritanud keskenduda just oma mängule ja vähem mõelda seisule,“ rääkis Kontaveit.

Kuigi ta mängugraafik on olnud päris tihe ja ka Roomas tuli esmalt läbida kvalifikatsioonisõel, ei tunne Eesti esireket väsimust. „Tunne on väga hea. Eile ja täna tundsin platsil liikudes superenergiat!“ rõõmustas Konteveit.

Veerandfinaalis kohtub ta Simona Halepi (WTA 4.) või Anastassia Pavljutšenkovaga (WTA 17.), ise ta tõenäoliselt tribüünile seda matši vaatama ei lähe.