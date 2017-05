Anett Kontaveit: avasetis oli mängu kõvasti, vastane oli raske ja harjumatu

Anett Kontaveit AFP

Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel esimest korda põhiturniiril teise ringi jõudnud Anett Kontaveit ütles Monica Niculescuga peetud 7:5, 6:1 võidumängu kommenteerides, et iga turniiri esimene kohtumine on alati närvilisem, kuid teisalt säilitas ta rahu ja tundis kiiresti, et kontrollib väljakul toimuvat.