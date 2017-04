Anett Kontaveit: arvasin juba enne tänast matši, et kõik on võimalik

Stuttgarti WTA turniiril teises ringis maailma kuuenda reketi Garbine Muguruza konkurentsist lülitanud Anett Kontaveit pakatas pärast mängu enesekindlusest ning oli seda meelt, et nüüd pole enam miski võimatu. Isegi mitte turniirivõit.

"Arvasin juba enne seda mängu, et kõik on võimalik. Mu arvamus on ikka sama," ütles ta Eesti ajakirjanikele.

Küsimusele, kas see oli tema karjääri suurim võit, vastas Eesti esireket: "Arvan küll, et see oli vist mu kõige parem võit. Olen nii õnnelik, et suutsin selle täna võita. Algus oli minu poolt natuke rabe ja tema mängis hästi. Teises setis olime täiesti võrdsed, hoidsime mõlemad oma servi. Lõpp kujunes nii tasavägiseks. Suutsin lõpuni mängus sees olla ja lihtsalt võidelda iga punkti eest. Arvan, et see oligi see, mis mulle võidu tõi."

Muguruzaga kohtus Kontaveit teist korda. Eelmine kohtumine oli mullu Australian Openi avaringis, kus toonane kolmas reket võitis 6:0, 6:4. Kontaveit usub, et varasem kohtumine tuli talle kasuks, kuid kahte mängu omavahel kindlasti võrrelda ei saa.

"Eelmise aasta kohtumine oli täiesti erinev mäng. Olin siis ka ise vähem enesekindel. Mingil määral aitas see kindlasti teada, mida ma ootama pean ja milleks valmis olema, aga arvan, et olen ka ise mänguliselt nii palju paremaks läinud - see oli põhiline," ütles ta.

Võimaliku vastasseisu kohta veerandfinaalis Maria Šarapovaga ütles Kontaveit: "Lõpetasin just oma mängu. Ei ole sellele veel üldse mõelda jõudnud. Kui tulebki tema vastu, siis see on mulle kahtlemata väga hea kogemus. Tegemist on väga hea mängijaga."

Enne veerandfinaali jõudmist peab dopingukeelust vabanenud Šarapova kolmandas ringis alistama teise venelanna Jekaterina Marakova.