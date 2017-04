Anett Kontaveit alustas Šveitsis kindla võiduga

21-aastane Kontaveit lõi tund ja 32 minutit kestnud kohtumise jooksul viis ässa, tegi kaks topeltviga ja teenis koguni 18 murdepalli, millest realiseeris kolm.

24-aastane Watson, kes on oma parimatel päevadel asunud maailma edetabelis 38. kohal, sai terve matši jooksul vaid ühe murdevõimaluse, mille kasutas avaseti alguses ka ära. Britt patustas seitsme topeltveaga ja võitis 44% matši punktidest - 151-st 66.

Avasetis jäi Kontaveit 1:3 kaotusseisu, kuid võitis siis neli geimi järjest. Seisul 5:4 oli eestlannal kasutada ka üks settpall, ent Watson suutis selle päästa ja viis seti kiiresse lõppmängu. Seal oli kindlalt 7:2 parem Kontaveit. Teises setis läks eestlanna kiiresti 5:1 juhtima ja lõpetas mängu 6:2 setivõiduga.

Kontaveit kohtub teises ringis venelanna Jevgenia Rodinaga (WTA 80.), kes sai avaringis ungarlanna Timea Babosi (WTA 30.) käest teises setis loobumisvõidu. Mängu katkestamise hetkel juhtis venelanna 7:6 (7), 4:2.

KÕIK! Kontaveit võitis teise seti 6:2 ja kogu mängu 2:0 - 7:6 (2), 6:2.

Äss otsa ja Kontaveidil matšpall.

Kontaveit juhib oma servil 30:15.

5-2 Watson võidab esimest korda selles matšis oma servigeimi puhtalt ja kutsub arsti väljakule vasakut jalga tohterdama.

40:0 Kontaveit lööb auti.

30:0 Punkt taas Watsonile.

15:0 Watson läheb oma pallingut juhtima.

5-1 Kontaveit hoiab oma servi.

40:30 Watson lööb auti.

30:30 Teine topeltviga Anetil juba ühes geimis.

30:15 Watson lööb võrku.

15:15 Kontaveit tuleb võrku ja viigistab.

0:15 Kontaveit teeb oma matši esimese topeltvea.

Watson kutsub treeneri väljakule.

4-1 Teisi enam ei päästa. Kontaveit juba kahe servimurdega ees.

15:40 Üks murdepall päästetud.

0:40 Kontaveidil kolm murdepalli.

0:30 Watson lööb auti.

0:15 Kontaveit läheb Watsoni pallingul juhtima.

3-1 Kontaveit hoiab oma servi.

Kontaveit juba 40:15 ees.

15:15 Watson viigistab. Kontaveit vaidleb kohtunikuga, väites, et tema enda serv oli selgelt väljas - kuidas sellel punktil üldse jätkuda lasti?

15:0 Kontaveit alustab oma servigeimi ässaga.

2-1 Kontaveit murrab Watsoni pallingu ja läheb teist setti juhtima.

30:40 Murdepall Kontaveidile.

30:30 Watson teeb oma seitsmenda topeltvea.

30:15 Kontaveit lööb auti.

15:15 Kontaveit lööb võrku.

Watson jääb oma servil 0:15 taha.

1-1 Kontaveit hoiab oma servi kuivalt.

40:0 Watson lööb auti. Kolm geimpalli.

Kontaveit oma pallingul juba 30:0 ees.

0-1 Watson hoidis läbi raskuste oma servi, päästes viis murdepalli.

Kontaveit luhtas juba viienda murdevõimaluse selles geimis. Avasetis oli tal kokku 10 murdepalli.

40:40 Kontaveit lööb auti. Geim jätkub.

Watson teeb oma kuuenda topeltvea selles matšis. Järjekordne murdepall Kontaveidile.

40:40 Kontaveit lööb tõrjel auti.

40:A Watson lööb auti. Kolmas murdepall Kontaveidile.

Watson päästab kaks murdepalli ja viigistab 40:40.

Kontaveit on Watsoni servigeimis juba 40:15 ees.

Matši algusest on kulunud 59 minutit.

7-6 (2) Kontaveit võidab avaseti! Watson taob reketit vastu maad.

6:2 Watson lööb auti.

5-2 Kontaveit lööb auti.

5:1 Watson teeb veel topeltvea. Tuleb ära...

3-1 Watson lööb auti.

4:1 Kontaveit päästab palli raske nurga alt ja Watson lööb võrku.

2:1 Kontaveit lööb auti.

2:0 Watson lööb auti. Esimene minibreik Kontaveidile.

1:0 Esimene punkt kiires lõppmängus Kontaveidile.

6-6 Watson hoiab siiski oma servi ja kiire lõppmäng on tõsiasi.

40:30 Punkt taas Kontaveidile.

40:15 Kontaveit võtab järgi.

40:0 Kontaveidil taas aut. Lõhnab tie-break'i järele.

30:0 Ülipikk pallivahetus lõpeb kahjuks Kontaveidi audiga.

15:0 Watsonile. Kontaveit lõi auti.

6-5 Geim kindlalt Kontaveidile. Hullem, mis Kontaveidile võib siit veel tulla, on kiire lõppmäng, parimal juhul saab sett järgmise geimiga läbi.

40:15 Kontaveidile. Edu tõi õigeaegne võrku tulemine ja Watsoni jooksutamine.

Kontaveit pääseb oma pallingul 30:15 juhtima.

5-5 Kontaveit lööb võrku ja Watson viigistab avaseti. Watson on päästnud 10-st murdepallist 9.

A:40 Eduseis hoopis Watsonile.

Watson päästab mängu osava drop-shot'iga. 40:40

40:A Watson lööb võrku. Kontaveidil esimene settpall.

40:40 Watson ei saa taas esimest servi sisse ja kingib Kontaveidile kerge äralöögivõimaluse.

40:30 Kontaveit lööb auti.

30:30 Kontaveit viigistab.

30:15 Kontaveit lööb auti.

15:15 Watson viigistab.

Kontaveit asub Watsonil pallingul 15:0 juhtima.

5-4 Watson lööb auti. Kontaveit kutsus enne järgmist geimi treeneri väljakule.

A:40 Kontaveidil eduseis.

40:30 Watson lööb tõrjelt auti. Geimpall Kontaveidil.

30:30 Kontaveit lööb oma teise serviässa.

15:30 Kontaveit lööb võrku.

15:15 Watson lööb auti.

0:15 Kontaveit alustab oma servigeimi audiga.

4-4 Kontaveit lööb võrku ja Watson viigistab seti.

A:40 Eduseis Watsonile.

40:40 Watson paneb Kontaveidi korralikult jooksma, kuni eestlanna eksibki ja auti lööb.

Kontaveit on absoluutselt igas Watsoni servigeimis murdepallini jõudnud.

30:40 Watson lööb võrku ja Kontaveidil on taas murdepall.

30:30 Kontaveit läks korraks juhtima, kuid lõi siis võrku.

15:15 Watson lööb võrku.

Kontaveit lööb võrku ja Watson läheb oma servil 15:0 ette.

4-3 Kontaveit võidab oma servigeimi kuivalt! Kõige kindlamalt võidetud geim seni.

Kontaveit juhib oma pallingul juba 40:0.

3-3 Kontaveit jääb siiski enda valitud taktikale kindlaks ja murrab end mängu tagasi!

Kommentaator osutab, et Kontaveit läheb tihti liiga agressiivselt Watsoni teist servi ära karistama, kuigi võiks palle pikemalt mängus hoida. Inglanna on näidanud, et pikemate pallivahetustega on tal vead kerged tulema.

30:30 Watson lööb auti.

Watson juhib oma servil 30:15.

2-3 Kontaveit hoiab oma pallingut kindlalt. Lühikesed ja konkreetsed punktid. Aneti edu tugines siin võrgumängule.

40:15 Kontaveidile.

Kontaveit läheb oma pallingul 30:15 juhtima.

1-3 Watson päästis kaks murdepalli ja hoidis taas oma servi.

Kontaveidil oli korraks eduseis ja teine murdepall, kuid läks siis Watsoni teisel servil liigselt riskima. Pall lõpetas võrgus.

40:40 Watson saab võrgutripsust väga õnneliku punkti.

30:40 Kontaveidil murdepall.

Vahepeal selgus, et selle matši võitja saab teises ringis vastaseks venelanna Jevgenia Rodina, sest kolmanda paigutusega ungarlanna Timea Babos andis teises setis seisul 6:7, 2:4 loobumisvõidu.

Kontaveit läheb Watsoni servil 15:0 juhtima, kuid peab siis keele purunemise tõttu reketit vahetama.

1-2 Watson lööb auti ja Kontaveit võidab oma esimese geimi.

40:30 Watson lööb taas võrku.

30:30 Watson lööb võrku.

Kontaveit läks juhtima, lasi siis 15:15 viigistada ja jäi nüüd 15:30 taha.

0-2 Kontaveit lööb tõrjelt kõrge kaarega auti ja jääb juba kahe geimiga taha.

A:40 Kontaveit lööb auti, eduseis Watsonile.

Kontaveit päästab geimi samuti äralöögiga, mis maandub täpselt joone peale. Viik.

Eduseis Watsonile, kes lajatas äsja võimsa äralöögi.

40:40 Kontaveit lööb auti ja niigi juba pikale veninud geim jätkub.

Kontaveit tuleb võrku ja lööb end eduseisu.

40:40 Watson lööb auti. Taas viik.

40:A Watsonilt pikki joont äralöök ja geimpall nüüd talle.

40:40 Watson püsib äralöögiga mängus.

A:40 Watson lööb auti. Kontaveidil neljas murdepall.

40:40 Watson päästab sellegi.

A:40 Eduseis ja kolmas murdepall Kontaveidile.

Tasavägine geim on läinud 40:40-ni.

30:40 Kontaveidil oli kaks murdepalli, millest esimese Watson just päästis.

Topeltviga on Kontaveidi Watsoni servil 30:15 juhtima viinud.

0-1 Kontaveit lõpetab geimi eeskäeveaga ning Watson murrab kohe alustuseks eestlanna pallingu.

15:40 Watsonilt ilus äralöök risti üle valjaku. Kontaveit ei üritagi seda palli kätte saada.

15:30 Kontaveit lööb võrku.

15:15 Kontaveit lööb üle väljaku auti.

Kontaveit alustab serviveaga, kuid teisel servil läheb siiski äralöögiga 15:0 juhtima.

Soojendus on läbi. Mängijad kutsutakse veel korraks pingile ja juba hakkabki pihta!

Kontaveit alustab servimist.

Esimene matš on lõppenud ning järg on Kontaveidi ja Watsoni käes!

Vabandame hommikul antud ekskliku info pärast, nagu oleks esimese matši algusaeg kell 13. Tegelikult oli ikka 12. Esimene sett sellest mängust on juba läbi. Kestis alla 40 minuti. Kui nii edasi läheb, siis võib Anetti juba peagi väljakul näha.