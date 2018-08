Anett Kontaveit alustab US Openit teisipäeva hilisõhtul

Kontaveiti ja maailma 55. numbri, tšehhitari Katerina Siniakova matš toimub teisipäeva õhtul 10. väljaku neljanda kohtumisena. Avamäng algab seal Eesti aja järgi kell 18.00.

Kuna ees on ka kaks meeste üksikmängu, siis võib oletada, et enne südaööd

Kontaveit väljakule ei saa.

Kontaveit ja Siniakova on varem omavahel mänginud vaid korra - 2016. aastal Guangzhous võitis eestlanna kindlalt 6:1, 6:1.

Kaia Kanepi (WTA 44.) alustab US Openit täna, kohtudes naisüksikmängu esimeses ringis maailma esinumbri Simona Halepiga. Mäng algab Eesti aja järgi kell 18.

Kanepi osaleb ka paarismängus

Kanepi osaleb New Yorgis ka paarismänguturniiril, kus tema paariliseks on sakslanna Andrea Petkovic. Nende esimese ringi vastased on teada: 9. asetusega Hollandi-Rootsi paar Kiki Bertens - Johanna Larsson. Paarismängud peaks algama kolmapäevast, kui üksikmängu esimene ring on läbi.