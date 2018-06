Anett Kontaveit alustab Hollandi turniiri homme keskpäeval

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 24.) osaleb Hollandis s'Hertongenboschis algaval WTA tenniseturniiril nii üksik- kui paarismängus.

Teisipäeval alustab Kontaveit üksikmänguturniiri, kus kohtub avaringis venelanna Veronika Kudermetovaga (WTA 167.). See matš peetakse esimesel väljakul algusega kell 12.00 (Eesti aeg).

Eestlanna paarismängu partneriks on 24-aastane valgevenelanna Aleksandra Sasnovitš (WTA 51.) ning nende esimese ringi vastasteks on austraallannad Jessica Moore (WTA 902.) ja Ellen Perez (WTA 240.). Ilmselt peetakse see paarismäng kolmapäeval.