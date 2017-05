Anett Kontaveidi superturniir Roomas lõppes kaotusega maailma neljandale reketile

Eesti parim naistennisist Anett Kontaveit (WTA 68.) kaotas kõrgetasemelise Rooma tenniseturniiri veerandfinaalis rumeenlannale Simona Halepile (WTA 4.) 2:6, 4:6. Matš kestis tund ja 22 minutit.

21-aastane Kontaveit alustas mängu ebakindlalt, loovutades kiirelt kahel korral oma pallingugeimi vastasele. 0:3 kaotusseisust eestlannal välja tulla ei õnnestunudki ning suurepärast mängu näidanud Halep tüüris kindla setivõiduni.

Kontaveit alustas ka teist setti mannetult ning jäi 1:4 kaotusseisu. Seti teises pooles kimbutas mängijaid tugev tuul, millega toime tulemine õnnestus Eesti esireketil märksa paremini. Kontaveit mängis äkitselt hoopis enesekindlamalt ning oli seisul 4:5 kahe punkti kaugusel Halepi pallingu murdmisest, kuid rumeenlanna suutis kolmanda matšpalli siiski realiseerida.

Kontaveit oli rumeenlannaga varem mänginud korra, märtsi lõpus Miami turniiril 32 parema seas, kus sai 3:6, 0:6 kaotuse. Rumeenlannat, kes võitis hiljuti Madridi turniiri, peetakse kihlveokontorites Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste suurimaks võidupretendendiks.