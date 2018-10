AMETLIK | Anett Kontaveit pääses WTA eliitturniirile

We are honored to announce that four more players will #ShineinZhuhai this year! 🇫🇷🇧🇪🇪🇪🇦🇺➡️🇨🇳@CaroGarcia @elise_mertens #anettkontaveit @ashbar96 @WTA #wtaelitetrophy pic.twitter.com/AfSGvESyKC