Allar Hint: positiivne on, et Kontaveidil praegu ärakukkumisi praktiliselt ei esine

Kontaveit sai tšehhitari Katerina Siniakova üle magusa revanši, alistades ta pooleteist tunniga 6:4, 6:4 ning pääses Wuhani WTA turniiril poolfinaali.

"Mulle on silma hakanud, et ta ei olnud mitte ainult täna, vaid ka eelmised mängud palju enesekindlam ja läbi selle ka palju julgem. Ebaõnnestumisi tuleb sisse, aga need ei löö teda rivist välja, vaid ta on valmis kogu aeg kaasa mängima, nii et ärakukkumisi praktiliselt ei olegi. Kergeid tagasilööke on, aga mitte ärakukkumisi, mis on väga positiivne. Loodan, et ta on enesekindlust leidmas. Mänguliselt on ta alati tugev olnud - hoiab tempot üleval ja suudab läbi selle ka mängu natuke varieerida. Näib, et see, mis ta viimased poolteist aastat on proovinud ja harjutanud, hakkab üha rohkem väljaku peal realiseeruma," rääkis Hint.

Hindi sõnul oligi tänase ja US Openi avaringi mängu suurim vahe enesekindluses. "Seal tema enesekindlus läbi vigade lihtsalt kadus ja kadus, kuni mingil hetkel oli suhteliselt nullilähedane. Selle all kannatas kogu ta mäng," jätkas Hint.

"Ta on alati julgelt ja riski piiri peal mänginud. Tänapäeva tennis ongi selline, kus tuleb sajaga vajutada. Vigu tuleb sisse, aga neist ei tohi heihtuda või lasta välja paista. Mis on Siniakova puhul huvitav - ning seda oli näha ka USA-s -, ta lööb käega ja loobib reketit, kuid see ongi tema käitumismuster. Korraks võib tal pea maas olla, aga minuti pärast on ta jälle, hambad ristis, mängus tagasi. Aneti jaoks oli tähtis, et ta end nendest hetkedest heidutada ei lasknud."