Võimuvahetus Norra suusatamises: peatreener pidi ameti maha panema

Norra Suusaliit on langetanud otsuse, et meeste murdmaakoondise peatreener Tor Arne Hetland uuel hooajal enam oma ametis ei jätka, teatab norralaste TV2.

Hetlandile said saatuslikuks koondises valitsevad sisepinged. Endine tippsuusataja ei olevat suutnud oma otsuseid koondislastele piisavalt hästi selgitada.

Hetland suusaliidust siiski ei lahku ning jätkab tööd alaliidu koordinaatorina. Tema ameti võtab üle senine abitreener Eirik Myhr Nossum, kes on varem töötanud ka Petter Northugi treenerina.

Kuigi Norra suusaliidu esindaja Gro Eide ütles Dagbladetile, et ametlikult pole veel meestekoondise treenerite osas otsust tehtud ja seda on oodata alles aprilli lõpuks, märgib TV2 oma allikatele tuginedes, et Hetlandi lahkumine on juba otsustatud.

Hetlandil oli peatreeneri leping kuni järgmise aasta Seefeldi maailmameistrivõistluste lõpuni.