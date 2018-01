VIDEO | Jube torm nurjas Tour de Ski sprindivõistluse

Ilmaolud olid sedavõrd tormituulised, et võistlejate ohutuse tagamiseks jäeti kvalifikatsioonivõistlus pooleli. FIS-i ametliku teate kohaselt jääb sprindietapp lihtsalt sõitmata, seda ei lükata edasi mõnele järgmisele päevale.

Today’s sprint competition in Oberstdorf, Germany has been cancelled due to severe weather. The Tour will now only have 6 total competitions. The sprint will not be replaced.— Cross Country (@FISCrossCountry) January 3, 2018