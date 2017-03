Venemaal hakatakse murdmaasuusatajate tulemusi parandama seksi abil

Venemaa Suusaliidu treenerite kogu leidis lõppenud hooajast kokkuvõtet tehes, et uuel aastal tuleb sportlaste tulemuste parandamiseks lubada neil rohkem seksida.

Treenerid jõudsid Hantõ-Mansiiskis toimunud üldkogul arutelu käigus ka sportlaste eraeluni ning leidsid, et seks on tervisele väga vajalik, kirjutab väljaanne Suusasport. Sellest lähtuvalt otsustasid treenerid, et järgmisel hooajal, mis on ühtlasi olümpiamängude aasta, võivad Venemaa koondise suusatajad oma elukaaslase mõneks päevaks treeninglaagrisse kaasa võtta.

Treenerite üldkohul esinesid sõnavõttudega juunioride koondise treenerid Artemi Gelmanov ja Aleksander Kravtšenko, noortekoondise treener Juri Borodavko, sprindikoondise juhendaja Juri Kaminski, distantsisõitjate treenerid Oleg Perevožtikov ja Danil Akimov ning eratiimi juhendanud Markus Kramer.