Venemaa suusatreener: mis vahet seal on, mis lipu all me olümpial võistleme?

Venemaa suusakoondise treener Juri Borodavko ütles Gazeta.ru-le antud intervjuus, et Venemaa Olümpiakomitee otsus saata Vene sportlased Pyeongchangi olümpiale neutraalsete sportlastena ei ole eriti oluline sündmus.

"Loomulikult hääletasid kõik sportlased olümpiale minemise kasuks. Siin ei olegi midagi kommenteerida - see on täiesti korrapärane sündmus. Lõppude lõpuks on need olümpiamängud - mis vahet seal on, mis lipu all me võistleme?" rääkis Borodavko.

Suusatreener tõi näiteks tõkkejooksja Sergei Šubenkovi, kes võitis tänavusel Londoni MMil hõbemedali neutraalse sportlasena. "Kellele ta selle medali siis võitis? Rahvusvahelisele olümpiakomitee lipule või oma kodumaale Venemaale? Kõik ju teavad, mis riigi sportlane ta on. Kõik kiitsid pärast seda võistlust Vene sportlast Šubenkovi," sõnas Borodavko.

Venemaa Olümpiakomitee kiitis täna heaks sportlaste ettepaneku, et nad saaksid Pyeongchangis võistelda neutraalse lipu all. Rahvusvaheline Olümpiakomitee oli varem otsustanud, et Venemaa koondist Lõuna-Korea talimängudele ei lubata, kuid dopingust puhastel Venemaa atleetidel lastakse osaleda neutraalsete sportlastena.