Venemaa suusatajad on hirmul. Ka need, keda pole karistatud

Dopinguafääride keskmes olev Venemaa suusakoondis võistleb eeloleval nädalavahetusel Rootsis Gällivares. Tehakse viimased kontrollstardid enne Maailma Karika hooaja algust.

Venemaa suusakoondise peatreener, sakslane Markus Cramer tunnistas Norra meediale, et olukord on ärev. Kuus koondislast on juba rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) poolt saanud eluaegse olümpial võistlemise keelu ja ka teised kardavad, et nendega võidakse Peyongchangi olümpia lähenedes käituda samamoodi.

"Me puudutame seda teemat tihti," sõnas Cramer. "Minu ülesanne on sportlastele sisendada usku, et kuni ROK-i otsuse langemiseni pole midagi kivisse raiutud. Tuleb treenida maksimaalse programmiga ja loota, et kõik laheneb soodsalt." Pabistavad isegi need, kelle nimi McLareni raportis kajastamist ei leia, näiteks Sergei Ustjugov.

Gällivares on võistlemas ka Aleksandr Legkov, kellelt võeti hiljaaegu Sotši talimängude kuld maratonis. Crameril on hea meel, et vaatamata kõigele on Legkov koondise juures ning Rootsis startimas. "Ei tea, millises seisus ta on," tunnistas sakslane. "Kogu tiim üritab Legkovi aidata, tal mõtteid korrastada. Kindlasti ei ole ta 100 protsenti valmis, paari nädalane auk on treeningutes sisse tulnud."