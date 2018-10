Venemaa suusakoondis sai norralaste ja Petter Northugi peale pahaseks

Venemaa koondise peatreener Mark Cramer kurtis ajakirjanikele, et Norra Suusaliidu käitumine on ennekuulmatu.

"Pehmelt öeldes on see veidike üllatav, et Northug toodi siia, kus meie peatume. Nad ju teavad, et nii Venemaa kui Soome koondised on siin ning eile õhtul saabus ka Šveisti koondis eesotsas Dario Colognaga. Kui nad kardavad, et Northug võib kedagi nakatada, siis on see samm väga arusaamatu. Siin piirkonnas on ju ridamisi teisi hotelle," sõnas Cramer TV2-le, kirjutab Aftenposten.

Norra koondise meditsiinijuht Øystein Andersen andis süüdistustele vastuse alaliidu saadetud pressiteate vahendusel.

"Petter (Northug) on täielikult isoleerituna oma toas. Ma mõistan, et see võib tüli teha, sest hotellis on ka teisi sportlasi. Oleme seda arvestanud ja viime Petteri esimesel võimalusel teise hotelli," teatas Andersen.