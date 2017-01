Venemaa suurim spordileht Sport-Express on Sergei Ustjugovi Tour de Ski üldvõidu pealkirjastanud eneseirooniliselt: "Venelane. Puhas. Esimene!"

Ajal, mil Venemaa sporti raputab üks dopinguskandaal teise järel, on Ustjugov ajalehe sõnul tõestanud, et ka puhtalt on võimalik parim olla. Leht toob välja Ustjugovi moto, milleks on "Ma olen venelane ja ma olen puhas".

"Ustjugov sõitis mitte ainult enda, vaid kõikide ausate Venemaa suusatajate nimel. Sergei puhul pole see mingi paatos, vaid reaalsus," kirjutab leht.

Ustjugov jõudis 9-kilomeetrise etapi finišisse norralasest Martin Johnsrud Sundbyst minut ja 2,9 sekundit varem. Stardis oli vahe 1.12. Norralane jõudis 8,1 km vaheajapunktis venelasele kõige vähem 53 sekundi kaugusele. Pikakasvulise Ustjugovi samm näis pealtnäha jäik ja raske, kuid oli siiski piisavalt nobe, et Sundby rünnakule vastu pidada.

Sport-Express tsiteerib Poola suusatajat Justyna Kowalczykut, kes kirjutas Twitteris: "Bravo Ustjugov! Super, et Alpe Cermisi nõlvade lõputõusul võidutses taas puhas suusataja. PS! Vähemalt meeste seas."

Teatavasti võitis tänavuse Tour de Ski naistest Heidi Weng. Kowalczyk on Norra suusatajate suhtes alati kriitiline olnud ning enne saab vist maailm otsa kui poolatar norralannasid puhtaks pidama hakkab.

Kolm Venemaa suusatajat - Maksim Võlegžanin, Aleksandr Legkov ja Jevgeni Belov - said vahetult enne Tour de Ski algust Rahvusvaheliselt Suusaliidult (FIS) esialgse võistluskeelu, kuna Richard McLareni dopinguraportis kahtustati neid riiklikus dopinguprogrammis osalemises.