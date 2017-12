Venemaa spordikuulsus ründas Norra suusatajaid: nad peaks võistlema paraolümpial!

1994. aastal Lillehammeri OMil Venemaa jäähokikoondise kaptenipaela kandnud Aleksander Smirnov tahab, et astmaravimeid kasutavad Norra murdmaasuusatajad võistleksid tavaolümpia asemel hoopis paraolümpiamängudel.

Hetkel KHLi hokiklubi Kaasani Ak Barsi treenerina töötav Smirnov on üllatunud, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) keskendub dopinguvastases võitluses vaid Venemaa sportlastele.

"Mul on raske selgitada, mis toimub. See võib olla seotud poliitikaga. Kui lähemalt uurida, siis kasutavad ka teiste riikide sportlased dopingut, kuid ROK jahib vaid venelasi," rääkis Smirnov väljaandele R-Sport.

"Kui võtta Norra suusatajad, laskesuusatajad - nad on kõik astmahaiged. Kui nad on aga astmaatikud ja haiged, peaks nad võistlema paraolümpial," lisas venelane, kes mängis üheksa hooaega Norras Storhamar Dragonsi meeskonnas.

"Väga kurb, et Venemaa spordi suhtes käib selline tagakiusamine. Isegi meie president Vladimir Putin ütles pärast Sotši olümpiat, et dopinguproovidega oli kõik korras, kuid nüüd kolm aastat hiljem öeldakse järsku, et on probleemid," lisas 1993. aastal maailmameistriks tulnud Smirnov. "Kõik saavad aru, et siin on midagi valesti."

Seni on astmarohtude tarvitamise eest norralastest karistada saanud vaid murdmaasuusataja Martin Johnsrud Sundby, kellelt võeti Tour de Ski ja MK-sarja üldvõit ning määrati kahekuuline võistluskeeld. Sundby organismist leiti lubatust suuremas koguses salbutamoli, mida mees kasutas astma ravimiseks.

Norra väljaande VG andmetel on alates 1992. aastast koguni 42 Norra olümpiamedalit võidetud astmaravimeid tarvitavate sportlaste poolt.