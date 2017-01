Täna Oberstdorfis sõidetud Tour de Ski kolmas etapp kujunes tõsiseks võitluseks, kus suusatajad ei suutnud oma emotsioone talitseda. Kõige suurem tüli puhkes 10 + 10 km suusavahetusega sõidu ajal venelase Sergei Ustjugovi ja rootslase Marcus Hellneri vahel.

Kolmanda järjestikuse etapi võitnud Ustjugov tunnistas finišis, et kuna Hellner tampis terve distantsi vältel tema suuskadel ja keppidel, virutas ta lõpuks rootslasele suusakepiga alakeha piirkonda, kirjutab Iltalehti.

"Ma ei suuda ära imestada, kuidas ta sellist asja tegi," avaldas viiendana lõpetanud Hellner venelase käitumise üle imestust.

Ustjugov lisas omalt poolt, et tänane võidusõit oli tõeliselt ebameeldiv katsumus. "See oli väga närviline sõit. Kõik virutasid kõigile suusakeppide ja küünarnukkidega ning kõik sõitsid teiste suuskadel. Mulle tegi seda eriti pikka aega Hellner. Ma pöördusin tema poole ja ütlesin, et kui ta peksmist ei lõpeta, siis ma katkestan. Lõpuks virutasin talle kepiga," selgitas Ustjugov ja lisas: "Ma ei saa ju keset võistlust peatuda, et kaklema hakata, mul on vaja rahulikult sõita."

Ustjugov juhib enne homset 15 km vabatehnika jälitussõitu norraka Martin Johnsrud Sundby ees 29,5 sekundiga. Hellner on üldarvestuses viies (+1.42).