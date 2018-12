Venelaste treeningutele kutsutud Sundby avastas Venemaa koondise edu valemi

34-aastane Sundby rääkis Norra rahvusringhäälingule, et kui Venemaa koondis suvel Sjusjøenis treenis, kohtus ta venelaste juhendaja Markus Crameriga, kes kutsus teda treeningutega liituma.

Sundby ütles sakslasele, et ei tea, kuidas see tema treeningplaanidega sobib ja palus seetõttu Crameril venelaste treeningkava saata.

"Ei läinud kaua, kui minu telefonis oligi venelaste järgmise nelja nädala treeningplaan. See oli tohutult intensiivne," meenutas Sundby. "Tegin järelduse, et nad treenivad ka Venemaal sama kõvasti. Ma arvan, et me ei peaks endale rinnale taguma ja väitma, et teeme alati parimat asja. Meie poleks ilmselt nelja nädala jooksul nii kõvasti treeninud kui nemad."

"Neil on asjad väga hästi paigas. Väga suured treeningmahud, kuid kõik on tasakaalus. Võiksime isegi sellist plaani järgida," lisas Sundby, kes otsustas lõpuks venelaste treeningutega mitte liituda.

Varem ka Dario Colognat treeninud Cramer sõnas, et tal polnud Sundby ees midagi varjata: "Meil saladusi pole. Saatsin meie plaani, et ta teaks, mida teeme."

Venelased on alustanud uut hooaega peaaegu sama edukalt kui norralased, sest Aleksander Bolšunov on MK-sarja kokkuvõttes teisel ja Andrei Larkov seitsmendal kohal. Liider on Emil Iversen. Sundby on hetkel 12. kohal.