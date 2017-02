Vasaloppeti start 2006. aastal. Foto on illustratiivne

Vasaloppeti start 2006. aastal. Foto on illustratiivne Foto: JOOSEP MARTINSON

Maailma kuulsaima suusamaratoni Vasaloppeti avatud raja sõidul suri 79-aastane vanahärra, kes on samal maratonil osalenud üle 50 korra. Kaasvõistlejad üritasid meest elustada, kuid paraku edutult.

"Kuniks lahkamise tulemusi veel pole, võin ainult oletada, et tegu oli südamerabandusega, kuna on see selles vanuses väga levinud," ütles Vasaloppeti ametlik arst Ulf Hallmaker Expressenile.

"Ta oli pühendunud Vasaloppetil sõitja ning tegi veteranide klubis fantastilist tööd. Meil on äärmiselt kahju, et teda enam meiega pole ning me tunneme perele ja sugulastele kaasa," ütles Vasaloppeti direktor Eva-Lena Frick pressiteates.

Läbi aegade on Vasaloppetil südamerabanduse tagajärjel surnud 19 inimest. Statistiliselt saab seal südamerabanduse üks inimene 50 000-st. Tänu parameedikutele on kolmandik neist suudetud päästa.

Vasaloppeti 90-kilomeetrine põhisõit peetakse eeloleval pühapäeval.