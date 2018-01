Valus tagasilöök Northugile: suusaäss jääb Norra meistrivõistlustelt kõrvale

Murdmaasuusatamise kahekordne olümpiavõitja ja 13-kordne maailmameister Petter Northug peab haigestumise tõttu ilmselt loobuma Norra meistrivõistlustel osalemisest.

Kui norrakas kohalikul jõuproovil tõesti starti ei tule, jääb tal Pyeongchangi olümpiapileti lunastamiseks veel vaid üks võimalus: 20.-21. jaanuarini sõidetav Planica MK-etapp.

Northug pidanuks esialgse plaani järgi homme startima Norra meistrivõistlustel sprindis, kuid norraka treeneri Stig Rune Kveeni sõnul vaevab suusatajat külmetushaigus. Veel olevat siiski väike lootus, et 32-aastane Northug saab startida distantsisõitudel.

Norra koondise peatreeneri Vidar Löfshusi sõnul tuleb Northugil enda tõestamiseks hästi esineda Planica MK-etapil. See on ka tema viimane õlekõrs, et olümpiale pääseda. "Ta peab seal tulemusi näitama ja sprindis vähemalt finaali jõudma, kuid pigem isegi poodiumile," rääkis Löfshus.