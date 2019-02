Välk selgest taevast! Justyna Kowalczyk on suusarajal tagasi ja võistleb MM-il

36-aastane Kowalczyk, kes pole pärast 2018. aasta olümpiat MK-sarjas võistelnud, peaks MM-il sõitma sprinditeadet ja kuuluma 4x5 km teatenaiskonda.

Käesoleval hooajal on Kowalczyk MK-sarjas tiirelnud kui Poola koondise treener.

Suusavormi on ta hoidnud Slavic Cupil võisteldes, mis on Poola ja Slovakkia ühine sari. Käesoleva hooaja kuuest osavõistlusest on Kowalczyk võitnud pooled. Viimati oli ta 2. veebruaril Zakopanes parim 5 km klassikadistantsil.

Poolatar on neljakordne MK-sarja üldvõitja, seda aastatel 2009, 2010, 2011 ja 2013.