Välbe selgitas, miks ta on kursis Björgeni suure saladusega

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe esines Venemaa meedias ootamatu avaldusega, kus väitis, et norralanna Marit Björgen teatab reedel karjääri lõpetamisest.

Ilta-Sanomat tegi seejärel Välbele kiire telefonikõne, et avalduse tagamaid uurida. Selgub, et tegelikult puudub Välbel täpne informatsioon Björgeni tuleviku kohta.

„Rääkisin Norra ajakirjanikega ja nemad arvasid, et Björgen lõpetab karjääri ning tahab veel üht last. Norras spekuleeritakse, et ta avalikustab oma plaani lähipäevil,“ selgitas Välbe.

Täisteksti loe Õhtulehe veebiväljaandest!