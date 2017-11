Vahur Teppan arendab Hiina suusakultuuri ja mängib bürokraatlikku malet

Hiinlastega pole lihtne. Vähemalt esialgu. Suurriigi suusakultuur on kesine ning koondislastele – viiele mehele ja viiele naisele, kelle tulemusi üritatakse kvaliteetse treeningutööga parandada – tuleb õpetada asju, mis põhjamaa suusatajatel on juba lapsena selged. Aga Teppan ei kurda. „Asjad on, nagu on. Proovin tööd teha võimalikult hästi. Meie asi ongi sportlasi harida,” sõnas ta jutuajamise hakatuseks.

Kevadel kutsuti kunagine Eesti sprindikoondise treener Bjørn Kristiansen juhendama Hiina parimaid suusatajaid. Norralane palus endale abiliseks Teppani. „Kaua ei kaalunud, ülesanne tundus huvitav, sellest ei saanud keelduda. Aga nagu selgus, on töö palju mitmekülgsem, kui arvata võis,” meenutas Teppan.