Ülivõimas Klaebo jõudis murdmaasuusatamise MK-sarjas kõigi aegade rekordini

Murdmaasuusatamise MK-sarjas jätkus norralase Johannes Hösflot Klaebo ülemvõim: Davosi etapil triumfeeris 21-aastane norralane kindlalt vabatehnikasprindis ning on seega võitnud kõik kolm tänavust sprindietappi.

Finaalis alistas Klaebo itaallase Federico Pellegrino, kolmandaks tuli venelane Aleksandr Bolšunov. Neljas oli soomlane Ristomatti Hakola, finaali jõudsid veel prantslane Richard Jouve ja venelane Gleb Retivõh.

Sel hooajal on Klaebo võitnud seitsmest esimesest MK-etapist kuus, mis tähistab kõigi aegade rekordi kordamist - varem olid nii Petter Northug kui Martin Johnsrud Sundby suutnud enne aastavahetust kuue etapivõiduni jõuda. Kuna Klaebol avaneb enne uut aastat veel mitmeid võimalusi, on äärmiselt tõenäoline, et üliheas vormis norralane võtab selles arvestuses rekordi peagi ainult enda nimele.

Ainus etapp sel hooajal, kus Klaebo ei triumfeerinud, oli Ruka kolmepäevase tuuri jälitussõit, kus ta oli alles 51.

Naiste seas võttis etapivõidu rootslanna Stina Nilsson, kes alistas finišisirgel napilt norralanna Maiken Caspersen Falla. Kolmanda koha sai ameeriklanna Kikkan Randall.