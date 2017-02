Otepää MK-etapi sprindi kvalifikatsioonis alles 57. koha saanud Triin Ojaste rääkis, et tema kasina vormi taga peituvad tõsised terviseprobleemid.

"Kahjuks on seisud sellised, et kaks aastat järjest olen endale halva tõve külge haakinud. Tegelikult võibolla ei tohikski suusarajal olla, aga tänasele suusapeole ei saanud lihtsalt vastu panna. Tervis on nii palju alt vedanud, et pole saanud nii palju teha, kui oleks tahtnud," rääkis Ojaste.

Mis tõbi teda täpsemalt vaevab, ei tahtnud Ojaste ajakirjanikele avaldada. "Jätaksin ütlemata," sõnas ta vaid. "Kurb tõde on see, et Eestist ma abi ei saa. Üritan väljastpoolt otsida."

Tulevikuplaanide kohta lausus Ojaste: "See talv ilmselt enam väga pikk ei ole. Võibolla mõne võistluse veel teen. Tervis tuleb enne korda saada, see on kõige olulisem. See haigus on liiga pikaks veninud. Kui tahan veel kiiresti sõita, on viimane aeg asi korda teha ja veel proovida."