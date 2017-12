Treener Saarepuu: Marko on muidugi pettunud, ta ei tulnud siia ühte sõitu tegema

Team Haanja suusatreener Anti Saarepuu tõstis tänasest Lillehammeri klassikasprindist esile 49. koha saanud Karel Tammjärve tubli sõidu, kuid kahetses, et Marko Kilp esimesena veerandfinaali ukse taha jäi.

"[Johannes Hösflot] Kläbo teeb praegu kogu maailmale nii, nagu tahab! 4,3 sekundit teise ja 5,6 sekundit kolmanda koha ees," tunnustas Saarepuu kvalifikatsiooni pika puuga kinni pannud norralast.

"Marko jäi napilt välja. Kohtadel 10-45 ehk seal kus Karel ja Raido [Ränkel] olid, on kõik väga võrdsed ja positsioonid võivad pidevalt vahetuda. Täna läks meie kahjuks. See on sprint."

Suuskade taha Saarepuu sõnul täna kellelgi midagi ei jäänud. "Karel kiitis suuski väga, Marko ütles, et natuke tuim oli. Üldiselt olid suusad head," jätkas Saarepuu.

"Nagu näha, siis Marko sõitis distantsi teise poole väga hästi (0,8 vaheajapunktis 41. kohal - toim). Karel tegi enda kohta väga hea sprindi - kui Kläbo eest ära võtta, kaotas parematele meestele vaid 10 sekundit."

Kilbi hetkeemotsiooni kirjeldas Saarepuu nii: "Eks ta on ikka löödud. Ta ei tulnud siia ühte sõitu sõitma."

Homses suusavahetusega sõidus lähevad meie meestest rajale Tammjärv ja Ränkel. Kõik täna stardis olnud mehed sõidavad esmaspäeval Kesk-Euroopasse harjutama. Nädala pärast peetakse MK-etapp Šveitsis Davosis.

Kein Einaste lõppkohaks jäi täna 69., Raido Ränkel oli 45.