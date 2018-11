Treener Saarepuu Lillehammeri sprindist: Ränkel tegi rahuldava sõidu, Kilp ebaõnnestus

Ränkelil jäi eestlaste parimana täna 30 sekka pääsemisest puudu vaid 1,21 sekundit. Karel Tammjärv platseerus 47., Marko Kilp 72. ja Andreas Veerpalu 104. kohale.

"Raido tegi rahuldava sõidu. Marko sõit kindlasti ebaõnnestus, aga nagu ma eelmisel nädalal ütlesin, siis nende nelja päevaga seisu väga parandada ei anna. Karel tegi oma tavapärase sprindi. Andreas, nagu me teame, ei olegi sprinter," sõnas Saarepuu.

Eelmisel nädalal oli Ränkel Rukal klassikasprindis 47., Kilp vahetult tema ees 46. ja Tammjärv 36.

Ränkeli paremat seisu põhjendas Saarepuu sellega, et erinevalt Kilbist polnud tal enne Kuusamo etappi nii pikka treeninglaagrit. "Karel ja Raido käisid koolis (mõlemad õpivad Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis - toim) ja olid nädala ära, Markol oli kahe ja poole nädalane laager. Ta on rohkem treeninud ja seetõttu pole tal teistega võrreldes nii palju värskust," sõnas Saarepuu.

Lillehammeri MK-etapi sõidud moodustavad nn minituuri, mille kõik tänagi sprindi stardis olnud mehed täismahus kaasa teevad. Homme kell 13.15 sõidetakse 15 km vabatehnikasõit ja pühapäeval 15 km jälitussõit.

"Pärast seda lähme Livignosse laagrisse. Lootus on, et Tour de Skiks on Marko seis parem. Tour de Ski stardib 29. detsembril Itaaliast Toblachist, enne seda on veel kavas Beitostöleni 30 km vabatehnikasõit (8.12), Davosi sprint (15.12) ja 15 km distants (16.12), mõlemad vabatehnikas.