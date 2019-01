Tour de Ski ülipingeline lõpp: venelased plaanivad Klæbo vastu kambakat

Suusatuuri kokkuvõttes juhib Klæbo Ustjugovi ees 5,4 sekundiga. Aleksandr Bolšunov on kolmas, kaotades norralasele üle minuti.

"Homsest tuleb brutaalne võitlus," ütles Klæbo tänasel treeningul ajakirjanikele.

Norra rahvusringhääling NRK kirjutab, et homsest sõidust tuleb eelkõige taktikaline lahing, sest kõik venelased on valmis end Ustjugovi abistamiseks ohverdama. Eeldatavasti pannakse peagrupi ette tempot tegema Venemaa koondise suurimad klassikaspetsid Andrei Larkov ja Aleksander Bessmertnõhh. Venemaa sakslasest peatreeneri Markus Crameri sõnul on eesmärk Klæbo neutraliseerida.

Homsel etapil on ka kaks sprindifnišit, kus punkte (loe: sekundeid) jagatakse esimsele kümnele süsteemis 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Etapi esikolmikule on ette nähtud boonussekundid 15, 10 ja 5.

"Boonussekundid on Val di Fiemmes väga tähtsad. Sul on vaja kedagi, kes sind aitaks. Iga sekund võib sulle pühapäevase tõusu eel kasuks tulla," ütles Cramer, lisades, et plaan on tõepoolest Klæbo boonussekundeid nii palju kärpida kui võimalik.

"Aga me teame, et norralased teevad sedasama. Taktikaline heitlus saab olema väga põnev," lisas sakslane.

Tour de Ski eelviimane etapp algab homme naistel kell 15.00 ja meestel 16.10.