Tour de Ski venelasest liider Sergei Ustjugov pole rahul, et dopingukütid teda konkurentidest rohkem testivad.

"Novembris ja detsembri alguses testiti mind kaheksa-üheksa korda. Nad tulevad mu juurde juba peaaegu iga päev," kaebas Ustjugov ajalehe VG veergudel.

Samuti pole Ustjugov rahul, et Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) kuuele tema kaasmaalasele ajutise võistluskeelu vahetult enne tuuri määras.

"Ma ei sõida mitte ainult endale, vaid ka kõikidele nendele. Mul on nüüd lisamotivatsiooni see tuur võita!" sõnas ta.

McLareni dopinguraporti teises osas tehtud paljastuste põhjal on FIS ajutiselt võistlustelt kõrvaldanud Aleksander Legkovi, Maksim Võlegžanini, Jevgeni Belovi, Aleksei Petuhhvi, Julia Ivanova ja Jevgenia Šapovalova.

"See oli halb otsus. Ma ei mõista, miks mõnedel uurimise all olevatel sportlastel lubatakse võistelda ja teistel mitte," oli Ustjugov nõutu.

"Meil oli Toblachis treeninglaager. Sain väikse sörkjooksu ajal poiste näost aru, et midagi on juhtunud. See on kohutav olukord ning seda poleks tohtinud juhtuda."

Legkovile, keda ähvardab muu hulgas 2014. aasta Sotši olümpia 50 km vabatehnikasõidu kuldmedalist ilma jäämine, avaldas toetust ka norralane Martin Johnsrud Sundby. "Oleme Legkoviga koos võistelnud juba 17. eluaastast peale. Meil on pikk ühine ajalugu. Usun neid mehi jäägitult," ütles Sundby.