Tippsuusatajad ei taha Eesti moodi sotsialismi

Martin Johnsrud Sundby ei ole Rahvusvahelise Suusaliidu poolt jagatavate auhinnarahadega rahul. Foto: ANDREAS SOLARO, AFP/Scanpix

Eestis on alanud aastal kirgi kütnud maksureform, mis vähendab töötavate pensionäride igakuist sissetulekut. Nagu kõik on saanud lugeda, siis riigi valitsejate sõnul aitab see kaasa võrdsema ja parema ühiskonna loomisele. Rahade ümberjagamisega tegeletakse ka suusamaailmas ning sarnaselt Eesti elanikele on ka suusatajate seas neid, kes ei soovi oma väljateenitud teenistusest loobuda.