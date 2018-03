Therese Johaugi mänedžer tegi üllatava avalduse

Aprilli keskel dopingukeelu alt vabanev Norra murdmaasuusataja Therese Johaug teeb esimese ametliku stardi alles novembrikuus Beitostölenis.

Norras on pikka aega spekuleeritud, et Johaug võib suusarajale naasta juba 21. aprillil Norras toimuval Skarverenneti võistlusel, kuid nüüd teatas norralanna mänedžer Jörn Ernst NTB-le, et sel hooajal tema hoolealune kordagi stardijoonele ei asu.

Ernsti kinnitusel teeb Johaug kaasa vaid oma sponsorite suusavõistlustel ja ühelgi ametlikul jõuproovil ei osale. Seitsmekordne maailmameister peaks suusarajale naasma alles novembris Beitostöleni MK-etapil.

Selline teade on seda üllatavam, et Pyeongchangi taliolümpia ajal treenis Johaug kaks nädalat Itaalias ja Austrias, kus tegi ka tutvust järgmise aasta maailmameistrivõistluste radadega Seefeldis.

Klostebooli kasutamisega vahele jäänud Johaug kannab hetkel 18-kuulist võistluskeeldu, mis lõppeb 16. aprillil.