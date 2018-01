Therese Johaug treenib olümpia ajal MM-radadel

Dopingu kasutamise tõttu Pyeongchangi taliolümpialt eemale jääv Norra murdmaasuusataja Therese Johaug keskendub olümpia ajal treenimisele ja teeb tutvust järgmise aasta maailmameistrivõistluste radadega.

Norra endine suusakuulsus Pål Gunnar Mikkelsplass ütles NRK-le, et Johaug viibib olümpiaperioodil Itaalias ja Austrias, kirjutab Ilta-Sanomat.

Norralanna reisib kolmapäeval Itaaliasse Seiser Almi, kus teeb 11-päevase treeninglaagri, ning siirdub sealt edasi Seefeldi, et tutvuda 2019. aasta maailmameistrivõistluste suusaradadega. Austrias plaanib Johaug veeta kolm päeva.

Mikkelsplass ei varjanud, et Johaugil on raske Pyeongchangi olümpiat jälgida ja just seetõttu planeeris ta treeninglaagri veebruarikuusse. "Ta tahab oma mõtted olümpiamängudest eemale saada," kinnitas Mikkelsplass.

Klostebooli kasutamisega vahele jäänud Johaug vabaneb 18-kuulise dopingukeelu alt tänavu 15. aprillil.