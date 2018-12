Therese Johaug paljastas kümme kuud hoitud saladuse: sellest varem rääkimine olnuks rumal

Nimelt avalikustas Johaug, et oli tippvormis juba eelmisel talvel ja võitis treeningvõistlusel Marit Björgenit.

"Ma ei tahtnud sellest eelmisel talvel avalikult rääkida, sest ma ei saanud ju olümpial osaleda. Sellest rääkimine oleks olnud rumal," sõnas Johaug Norra meediale.

Kevadel sportlaskarjääri lõpetanud Björgen oli Pyeongchangi taliolümpial suurepärases hoos, võites kaks kuldmedalit, ühe hõbeda ja kaks pronksi.

"See oli minu ja Mariti lugu. Seega ma saan selle nüüd avaldada, kuna dopingukaristus on lõppenud," rääkis seitse MM-tiitlit võitnud Johaug.

Norralanna lisas, et need treeningvõistluse tulemused andsid talle jõudu tagasitulekuks. "Kui ma nägin Mariti võimsat esinemist olümpial, hakkasin uskuma, et suudan suures tippspordis taas tippu tõusta."

30-aastane Johaug on alustanud tänavust hooaega väga edukalt ning on kahe etapivõidu järel MK-sarja üldliider.

Johaug jäi keelatud aine kasutamisega vahele 2016. aasta 16. septembril, kui tema dopinguproovist leiti anaboolset steroidi klostebooli. Kui Norra Olümpiakomitee karistas Johaugi 13-kuulise võistluskeeluga, siis Spordikohus pikendas Rahvusvahelise suusaliidu kaebuse järel karistuse 18-kuuliseks. See otsus jättis norralanna eemale ka Pyongchangi olümpiamängudest.