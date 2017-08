Therese Johaug ootab kohtuotsust kuriteopaigas

Mullu Itaalias positiivse dopinguproovi andnud Norra suusaäss Therese Johaug peaks reedel teada saama oma edasise saatuse. Kui norralased määrasid Johaugile 13 kuu pikkuse võistluskeelu, siis Rahvusvaheline Spordiarbitraaž CAS peab nüüd otsustama, kas antud karistus jääb jõusse. Otsuse teatamise ajaks siirdus Johaug aga Itaaliasse ehk samasse kohta, kus ta mullu positiivse proovi andis.

Johaugile on praegu määratud 13 kuu pikkune keeld ja see tähendab, et ta saaks osaleda ka veebruaris toimuvatel Pyeongchangi taliolümpiamängudel. Kui CAS leiab, et karistus peaks olema üle 15 kuu, siis jääb norralanna olümpialt eemale, kirjutab Dagbladet.

Enne otsuse teatamist otsustas Johaug aga Norrast lahkuda ning siirdus koos venna Karsteiniga Itaaliasse. Täpsemalt võeti ette teekond Seiser Almi, kus neid ootab ees 10 päeva pikkune mäestikulaager.

“See laager oli meil kogu aeg plaanis. Arvasime, et juhtum saab lõpu juulis, kuid CAS lükkas otsustamist edasi. Meie soovisime aga enda plaanist kinni pidada,“ teatas suusastaari mänedžer Jörn Ernst.

Mäletatavasti sai eelmisel aastal just Seiser Almis kogu dopingusaaga alguse.