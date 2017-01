Täna Norra olümpiakomitee distsiplinaarkomisjoni ette astunud Therese Johaug loodab pääseda 14 kuu asemel 12-kuulise võistluskeeluga, et tal jääks aega olümpiapunkte koguda.

Juba hommikul alanud kahepäevasel istungil on põhiaur läinud Norra antidopingu ametnike kõnedele ja kirjalike tunnistuste analüüsimisele. Kell 14 Eesti aja järgi lubati suu lahti teha ka Johaugil endal.

"On absurd, et ma siin istun. Ma võiksin praegu ülejäänud koondisega treenida. Fredrik (Norra koondise arst Fredrik Bendiksen - toim) on 30-aastase kogemusega ja ta on spordimeditsiini ekspert. Ta andis mulle päikesest põletatud huulte jaoks salvi, mul olid suured ja verised haavad," rääkis Johaug.

Järgnes küsimus, mille esitas ta enda advokaat Christian B. Hjort: "Kuidas tema elu selle perioodi jooksul muutunud on?"

Johaug jätkas pisaratega võideldes: "Igapäevaelu on muutunud radikaalselt. Elu on pea peale pööratud. Ma pean eemal olema võistlustest, mille nimel olen iga päev tööd teinud. Olen osaliselt kaotanud rõõmu suusatamise vastu, mis on minu jaoks kõige tähtsam. Eelseisvad maailmameistrivõistlused olid minu hooaja suurim eesmärk. Kardan, et jään sellest ilma. Ma võin eemale jääda ka võidujooksust olümpia nimel. Kaotan võimaluse olümpiale kvalifitseeruda enne jõule, mul jääb aega ehk vaid üks kuu."

Küsimus: "Kas potentsiaalne 12 kuu pikkune karistus erineks väga palju 14 kuust?"

Johaug: "Jah, see on mulle tohutult tähtis. Kui ma saaksin 12-kuulise keelu, võiksin võistelda novembris Beiostölenis. 14 kuu puhul kaotaksin optimaalse olümpia ettevalmistuse."

Edasi küsitleti Johaugi teemal, kuidas ta ikka ei märganud Itaalias mäestikulaagris Trofodermini kreemituupi avades, et sellel on selge hoiatus ravimis sisalduvast dopinguainest. "Fredrik ütles: "See on puhas. Seda võib kasutada." Ma läksin vannituppa peegli ette ja avasin paki. Esimene asi, mis mulle silma jäi, oli kasutusjuhend paki põhjas. Viskasin sellele kiire pilgu, see oli itaalia keeles. Viskasin selle koos pakiga minema. Ma ei arvanud, et peaksin seda kauem uurima, seda enam et kümme minutit tagasi ütles Fredrik, et seda võib kasutada," rääkis Johaug.

Norra Antidoping on soovitanud olümpiakomiteel määrata Johaugile 14-kuuline võistluskeeld. Distsiplinaarkomisjoni otsust on oodata reedeks, kuid seegi ei pruugi veel lõplik olla, sest paari nädala jooksul võib Johaug selle edasi kaevata.