"Ma ei suuda seda uskuda. Olin juba usu kaotanud. Aga see ei morjenda mind enam, isegi mitte sündmused Pariisis," rääkis Solano läbi tõlgi telefoniintervjuus Ilta-Sanomatile.

22-aastane Solano oli kodumaalt Rootsisse reisimisel tegemas vahemaandumist Pariisi lennujaamas, kui ta piirivalve poolt kinni nabiti. "Oled sa terrorist? Kas sul on kaasas narkootikume?" Venezuela sportlane veetis lennujaama kinnipidamiskeskuses kokku lausa viis päeva, enne kui talle üheotsapilet tagasi kodumaale pihku pisteti. Veel paar päeva tagasi tundus, et mehel jääbki MM-il käimata.

Solano Soome jõudmises oli suur roll spordisõbrast ärimehel Aleksi Valavuoril, kes lõi tema toetuseks fondi, mille rahadest ostis Solano uus lennupileti, seekord vahemaandumisega Amsterdamis.

Helsinkisse jõudes helistas Solano esimese asjana koju emale ja saatis külmast Soomest tervitusi.

Solano polnud enne Soome jõudmist elus kordagi lund näinud. Trenni on ta teinud vaid rullsuuskadel.

Ladies and gentlemen! Adrian Solano is finally in Finland! #Lahti2017 pic.twitter.com/Ob3rQx37VI

— Aleksi Valavuori (@Valavuori) February 21, 2017