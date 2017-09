Team Haanja suusataja siirdus USAsse ülikooli

Team Haanja ridades sõitev Alvar Johannes Alev siirdus aastaks õppima ja treenima Colorado ülikooli.

Peatselt 24-aastaseks saav Alev jätkab sportlaskarjääri Boulderi linnas 1700 meetri kõrgusel merepinnast ning saab ülikooli oma vanuse tõttu esindada vaid ühe aasta jooksul.

"Usun ja loodan, et säärane keskkonnavahetus ning väga heades tingimustes treenimine mõjuvad mu praegusele ning tulevastele hooaegadele hästi," kirjutab Alev blogipostituses Team Haanja lehel.

"Kindlasti ei ole minu eesmärgid väiksemad kui varasemalt. Esmatähtis on muidugi võita üleriigilised ülikoolide meistrivõistlused Colorado Buffaloes tiimiga. Selle nimel siin tööd tehakse ja seepärast on eraldatatud mitmetele sportlastele õppe- ning treeningstipendiumid. Kooli poolt on sportlastele loodud mitmed keskused, kus on jõusaalid, taastusravi võimalused, abistav personal jne. Isiklikus plaanis ei ole vähem tähtsam eesmärk PyeongChangi taliolümpia. Esmalt tuleb aga aidata riigil võimalikult palju kohti nendeks mängudeks teenida. See tähendab, et hooaja esimeses pooles tuleb osaleda rohkelt FIS-võistlustel ja teenida sealt häid punkte, mida siin USAs on kindlasti lihtsam saavutada kui mujal. Eks edasine sõltub juba minu tulemustest ning kindlasti tuleb hästi esineda võistlustel Eestis ja Euroopas. Seniks aga tuleb ravida ennast terveks, püsida tervena ja korralikult treenida!"

