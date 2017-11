Team Haanja liikmed allkirjastasid suusaliiduga lepingu ja saavad MK-etappidele

Team Haanja treeneri Anti Saarepuu sõnul allkirjastasid nad Eesti Suusaliiduga lepingu ning seega saavad ka nende sportlased osaleda algaval hooajal MK-sarjas.

“Eile õhtul jõudsime kompromissile. Meid rahuldavad punktid said lepingusse ning samamoodi ka suusaliitu rahuldavad punktid,“ sõnas Saarepuu Delfile, kuid lisas, et ta ei saa lepingu üksikasju kommenteerida. “Saan öelda, et leping rahuldas mõlemat osapoolt.“

“Täna hommikul kohtusid sportlased ning alaliidu president (Andreas Laane) ning allkirjad said paberile,“ sõnas Saarepuu.

Saarepuu avaldas lootust, et üle saavad kantud ka Eesti Olümpiakomitee poolt ette nähtud treeningtoetused Algo Kärbile, Raido Ränkelile, Karel Tammjärvele ja Aivar Rehemaale. Nimetatud nelik jõudis Sotši olümpial esikümnesse ja tõusis sellega EOK toetusele, kuid praegu on need summad jäänud suusaliitu pidama.

Saarepuu sõnul on nad nüüd sihikule võtnud hooaja esimesed MK-etapid, kuna Team Haanja sportlastel on nüüdsest luba seal startida. Treeningprotsessi jätkavad Team Haanja liikmed senisel kujul. MK-etappidel kasutavad nad enda hooldemehi.