Tänane Tour de Ski võidumees jätab suusatuuri pooleli, liider Klaebo plaanib sama

Norra rahvusringhäälingus suusaeksperdina töötav Fredrik Aukland oli Iverseni katkestamise osas väga kriitiline.

"Ma arvan, et see on murdmaasuusatamisele väga kurb uudis. Tour de Ski on tähtis võistlus ja meie jaoks peaks olema oluline, et meie sportlased oleks kõrgetel kohtadel. Kindlasti on selline katkestamine väga negatiivne signaal," kritiseeris Aukland, et Norra koondislased ei oska suusatuuri hinnata.



Väidetavalt kaalub ka suusatuuri juhtiv Johannes Hösflot Klaebo Tour de Skil`lt lahkumist, et valmistuda järgmisteks MK-etappideks.



Klaebo edu venelase Sergei Ustjugovi ees on hetkel 15,4 sekundit. Sõita jääb veel kolm etappi.