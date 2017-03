Lahti maailmameistrivõistlustel peetakse täna viimane ala, milleks on traditsiooniliselt meeste maraton murdmaasuusatamises. 50 kilomeetri ühisstardist vabatehnikasõit algab kell 14.30.

Sõidu peafavoriitideks peetakse norralast Martin Johnsrud Sundbyt, kes jahib endiselt oma karjääri esimest individuaalset MM-tiitlit, venelast Sergei Ustjugovit, Petter Northugi ja Marcus Hellnerit.

Kokku on stardis 69 meest, nende seas ka kaks Eesti sportlast - numbri all 56 läheb rajale Andreas Veerpalu, number 58 on seljas Aivar Rehemaal.

Rehemaa karjääri parim tulemus pärineb sealjuures just nimelt maailmameistrivõistluste ühisstardist 50 kilomeetri vabatehnikasõidus - 2009. aastal Libereci MMil sai ta kümnenda koha.

Delfi vahendab sündmuste käiku otseblogi abil.