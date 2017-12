Tammjärv: eks see ole mul uus tase

Karel Tammjärve sõnul polnud Davosi MK-etapi finišis kõrge 13. koht, elu parim, üllatus, sest sõidu ajal sai ta juba kuulis, et minek on kõva.

„Davosi rada on raske – esimene pool mäkke, tipus teed vahefiniši ja siis tuled taas alla,” kirjeldas Tammjärv. „Suutsin pingutada nii tõusul kui laskumisel. Olen pisut pettunud, et olin Ruka MK-etapil tõbine ega saanud uisudistantsi sõita, Juba hooajaeelne Olose võistlus näitas, et võin uisku hästi sõita.”

Tammjärv jäi vaatamata kõigele tagasihoidlikuks ja sõnas, et mõistagi üritab ta edaspidigi sama kõvasti sõita, kuid esikümnekohta esialgu ei lubanud. „Näis, kuidas järgmised sõidud välja kukuvad, mina annan endast parima. Eks see tänane tulemus uus tase ole.”