Eesti parimaid suusatajaid koondava Team Haanja treener Anti Saarepuu nentis, et enne hooaega tehtud plaanid ja reaalne elu pole päris kokku klappinud. „Haigused on jätnud oma pitseri. Pooled koondislased siin ei stardigi ning ülejäänud pole ka olnud päris terved. Tipphoos me ei ole,” tunnistas ta. „Samas on sportlaste seisundeid raske hinnata, kõik on kinni pisiasjades.”