Suusaliitu jääb ainult murdmaa, sest teised alad lahkuvad?

Kui murdmaarahvas kukutab Eesti suusaliidu juhtkonna, võivad teised alad organisatsioonist lahkuda.

Suusaliidu 18 klubi nõudmisel koguneb 3. augustil erakorraline üldkogu, mille päevakorras on kaks olulist punkti: presidendi ja juhatuse tagasikutsumine ning uue presidendi ja juhatuse valimine.

Teised alad – suusahüpped, kahevõistlus, mäesuusatamine, vigursuusatamine ja lumelauasõit – on mures, et vana aeg tuleb tagasi ja suusaliidust saab taas murdmaaliit.

Niinimetatud revolutsionäärid tegevat jõulist kihutustööd, et 71 liikmesklubist võimalikult paljud enda sekka meelitada. Saunajuttude põhjal pakutakse ületulijatele head ja paremat. Jõuvahekord on aga nii või naa murdmaa poolel, selle alaga tegeleb üle 40 klubi. Kui kõik ühe mütsi alla saada, on asi tehtud. Ent ka teiste alade harrastajate hulgast olevat võimupöörajate leeri siirdutud.