Suusaliit valis hooaja parimaks meessuusatajaks Algo Kärbi

Eesti Suusaliit tunnustas täna, 16. mail Vabaõhumuuseumis toimunud hooaja lõpetamisel möödunud hooaja parimaid sportlasi ja toetajaid.

Suusaliidu president Andreas Laane tänas neid spordiklubisid ning pühendunud treenereid ja inimesi, kes andsid endast parima ja enamgi veel, et pakkuda maksimaalselt häid võistlemistingimusi ning korraldust.

„Erinevate suusaalade noortesarjades osales väga palju säravate silmadega noori, kes on endale leidnud just selle sobiva spordiala,“ sõnas Laane. Selgunud on ka kõik käesoleva hooaja parimad. Andreas Laane soovis palju õnne võitjatele ja edu teistele, kelle eesmärk võiks kindlasti olla järgmisel korral veelgi paremate tulemuseni jõudmine. Laane sõnul on selliste positiivsete emotsioonidega on hea edasi minna ja hakata samme seadma uueks 2017/2018 olümpiahooajaks!

Lõppenud hooaja tipphetkedeks olid Kelly Sildaru hea esinemine juunioride maailmameistrivõistlustel, kus ta võitis kuldmedali nii renni kui ka pargisõidus. Samuti edukas esinemine Aspeni X-mängudel, kust Sildaru tõi koju kuld- ja hõbemedali. Teiste alade hulgas sai tunnustatud kahevõistleja Kristjan Ilvese MK-sarja eelviimasel etapil Saksamaal saavutatud elu parim 14. koht. Lisaks jääb lõppenud hooaega meenutama suusahüppaja Kaarel Nurmsalu tippsporti naasmine ning pürgimine olümpiale.

Üritusel allkirjastati ka leping, mille alusel alustasid Eesti Suusaliit ning Eesti Meedia uut pikaajalist koostööd. “Meile meeldib Team Sildaru pühendumus ja see, kui kirglikult nad oma tegemistesse suhtuvad. Kelly nooruslik energia aitab edasi viia kogu Eesti talisporti ja see on ka põhjus, miks alustasime koostööd Eesti Suusaliiduga,” kommenteeris Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann. “Me oleme kindlad, et Eesti suusatamine on tõusuteel. Meil on hea võimalus toetada tänaseid noori ja aidata kaasa nende sportlaskarjääri arengule,” lisas Nuutmann.

Laane sõnul on hea tõdeda, et noori hakkamist täis sportlasi on üha enam peale kasvamas, seda näitab erinevate alade noortesarjades osalejate arv. "Tänu Kelly Sildarule on Eestis üha populaarsust kogumas lumelaua ja freestyle-suusatamine ning ära ei saa unustada ka murdmaasuusatamist, kus Swedbank-Hawaii noortesarjas osales hooaja peale üle 500 tubli noorsportlase", lisas Laane.

Järgnev hooaeg kujuneb Eesti suusaspordi jaoks väga oluliseks, sest peetakse järjekorras 23. taliolümpiamängud, mis toimuvad Lõuna-Koreas Pyeongchangis 9.–25. veebruaril.

Eesti Suusaliidu 2016/17 hooaja parimad:

Martin Himma

Parim noormees murdmaasuusataja

Hanna-Brita Kaasik

Parim tüdruk murmaasuusataja

Markkus Alter

Parim noormees suusahüppaja

Annemarii Bendi

Parim tüdruk suusahüppaja

Triinu Hausenberg

Parim tüdruk kahevõistleja

Robert Lee

Parim noormees kahevõistleja

Maanus Udam

Parim noor lumelaudur (kuni10a)

Mehis Udam

Parim noor lumelaudur (11 - 14a)

Kaileen Leis

Parim tüdruk lumelaudur

Carmen Piho

Parim tüdruk mäesuusataja

Aleksander Luik

Parim noormees mäesuusataja

Kelly Sildaru

Parim noor freestyle-suusataja

Andreas Ilves

Parim meesjuunior kahevõistleja

Merliis Kukk

Parim naisjuunior kahevõistleja

Artti Aigro

Parim meesjuunior suusahüppaja

Mariel Merlii Pulles

Parim naisjuunior murdmaasuusataja

Henri Roos

Parim meesjuunior murdmaasuusataja

Anna Lotta Jõgeva

Parim naisjuunior mäesuusataja

Juhan Luik

Parim meesjuunior mäesuusataja

Oliver Holmberg

Parim juunior lumelaudur

Tatjana Mannima

Parim naine murdmaasuusataja

Algo Kärp

Parim mees murdmaasuusataja

Kaarel Nurmsalu

Parim mees suusahüppaja

Kristjan Ilves

Parim mees kahevõistleja

Tõnis Luik

Parim mees mäesuusataja